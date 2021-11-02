وصل فرنسا لإجراء عملية.. الهلال يكشف آخر تطورات إصابة عبدالله عطيف

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
كشف نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، عن آخر تطورات الحالة الصحية لعبد الله عطيف، لاعب فريق كرة القدم الأول، عقب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.
وقال الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن عطيف وصل إلى مدينة ليون بفرنسا لإجراء عملية جراحية على موضع إصابته في الغضروف.
وكان قد أدى الهلال مرانه الجماعي، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة ضمك بعد غدٍ الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ11 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبدأ المران بتدريبات الجري حول الملعب، وقبل انطلاق المران عقد ليوناردو جارديم، المدير الفني للهلال، جلسة مع لاعبي الزعيم.
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