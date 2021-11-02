محمد بن مسعود - الدمام - غرَّد عبر حسابه بـ”تويتر” قائلاً: قد تعتقد أنها موجودة في جزر الباهاما عرض رائد الفضاء الشهير العقيد في الجيش الأمريكي شين كمبيرو صورة فضائية من مركبة ناسا لجزر في السعودية، واصفًا إياها بالجزر المذهلة. وقال كمبيرو في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “قد تعتقد أن هذه الجزر المذهلة موجودة في جزر الباهاما، لكنني وجدتها قبالة الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر”. 02 نوفمبر 2021 – 27 ربيع الأول 1443 11:45 PM غرَّد عبر حسابه بـ”تويتر” قائلاً: قد تعتقد أنها موجودة في جزر الباهاما رائد فضاء ينشر صورة فضائية ويعلق: هذه الجزر المذهلة في السعودية رائد فضاء ينشر صورة فضائية ويعلق: هذه الجزر المذهلة في السعودية عرض رائد الفضاء الشهير العقيد في الجيش الأمريكي شين كمبيرو صورة فضائية من مركبة ناسا لجزر في السعودية، واصفًا إياها بالجزر المذهلة. وقال كمبيرو في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “قد تعتقد أن هذه الجزر المذهلة موجودة في جزر الباهاما، لكنني وجدتها قبالة الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر”. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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