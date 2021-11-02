نويصر: لدينا طموحات كبيرة في «دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب»

محمد بن مسعود - الدمام - تستضيف المملكة الحدث الرياضي القاري «البحرين 2021 – دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب» والتي ستقام خلال الفترة من 27 نوفمبر ولغاية 8 ديسمبر المقبل متوافقة مع توجيهات القيادة الرشيدة في استضافة الأحداث الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية التي تساهم في تأكيد مكانة البحرين وجعلها عاصمة الشباب والرياضة.

وقال الكابتن توفيق نويصر المدير الفني للاتحاد البحريني للتايكوندو: «في البداية كانت فكرة تدريب فئة ذوي العزيمة تم مناقشتها مع المدربة فجر البنعلي، وقد تم تدريب ذوي العزيمة الإعاقة الذهنية ومن ثم الصم ومن ثم الإعاقات الجسدية، والتدريبات تسير بطريقة صحية على الرغم من تجهيز اللاعبين من فئة ذوي الإعاقة يحتاج إلى سنتين، ولكن جميع الأمور الفنية تسير وفق ما هو معد لها من قبل الجهاز الفني المشرف على تدريبات الفريق».

وأضاف نويصر: «اللاعب علي بدر قرينيس يمتلك قدرات فنية متميزة ومنذ انطلاقة التدريبات بدأ يفهم طريقتها وكيفية أدائها، الأمر الذي يؤكد على أن اللاعب يرغب في تطوير مهاراته وقدراته الفنية للمنافسة في البطولة، إضافة إلى أن اللاعب يمتلك الرغبة في أن يكون بطلاً ويعشق التدريبات والرياضة». وأوضح نويصر: «في اعتقادي أن اللاعب علي بدر قرينيس يمتلك قدرات جسدية جيدة للاعب التايكواندو، وإذا ما استمر اللاعب بالنسق نفسه وبدأ في استيعاب مفاهيم التايكواندو وتفاصيلها وقوانينها، واستمر اللاعب في هذا بالحماسة نفسها، وتمكن من المشاركة في معسكرات تدريبية وبطولات، سيكون واحدًا من أبرز اللاعبين من فئة ذوي العزيمة في رياضة التايكواندو».

وبين نويصر: «سيخوض اللاعب علي بدر قرينيس معسكرًا تدريبيًا في شهر نوفمبر في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بهدف زيادة خبرته في لعبة التايكواندو واكتساب مهاراتها وقوانينها والدخول في أجواء مباريات التايكواندو وكيفية التعامل مع الخصم والحكم والجماهير خاصة أن اللاعب يدخل في لعبة التايكواندو لأول مرة، الأمر الذي يتطلب عملاً إضافيًا ومجهودًا مضاعفًا لتجهيزه من كل النواحي للدخول في البطولة البارالمبية».

وأكمل نويصر: «نمتلك طموحات كبيرة في الدورة البارالمبية الآسيوية، واعتقادي إذا ما تمكنا من إنهاء الإعداد والتجهيز للدورة بصورة صحيحة ووصل اللاعب علي بدر قرينيس إلى المستوى الفني المطلوب، فإنه من المؤمل أن يحقق ميدالية وإنجاز باسم البحرين».

وكشف نويصر: «هناك خطة لإدخال مزيد من اللاعبين في رياضة التايكواندو وتشكيل فريق بحريني مستقبلاً والعمل على تجهيزه من الناحية الفنية والبدنية واللياقية في هذه الرياضة، وذلك بهدف المشاركة في مختلف البطولات وتحقيق إنجازات باسم البحرين».