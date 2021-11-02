المؤيد يبحث مع نظيره المالديفي التعاون الشبابي والرياضي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، أحمد مهلوف وزير الشباب والرياضة وتمكين المجتمع بجمهورية المالديف.

وفي بداية اللقاء، رحب وزير شؤون الشباب والرياضة بوزير جمهورية المالديف، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات، منوهًا بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين في المجال الشبابي والرياضي، مؤكدًا حرص البحرين وتأطير التعاون بين البلدين؛ بما يساهم في الارتقاء بالجانب الشبابي والرياضي في كلا البلدين.

من جانبه أشاد وزير الشباب والرياضة وتمكين المجتمع بجمهورية المالديف بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات وما تشهده من تطور مستمر في العديد من المجالات وتحديدًا بالتعاون الشبابي والرياضي، مشيرًا إلى أهمية التعاون الشبابي بين البلدين والعمل على تأطيره بصورة متميزة.

وخلال اللقاء بحث وزير شؤون الشباب والرياضة مع نظيره المالديفي سبل التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الشبابي والرياضي، كما تم التأكيد على بناء منظومة عمل متكاملة ومشتركة بين البلدين في المجال الشبابي والرياضي يمكن من خلالها تحقيق المزيد من التعاون في هذين المجالين المهمين.