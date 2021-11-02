«بابكو» ترعى بطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية الثالثة عشرة للجولف

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن اهتمام شركة نفط البحرين بابكو بدعم الفعاليات الرياضية والشبابية التي تقام في مملكة البحرين، أعلنت بابكو مشاركتها كراعٍ ذهبي لبطولة كأس الملك حمد الدولية للجولف والتي ستقام تحت إشراف الاتحاد البحريني للجولف خلال الفترة من 24 ولغاية 27 نوفمبر 2021م، إذ تعتبر مشاركة شركة بابكو في دعم هذه البطولة متواصلة سنويا منذ انطلاق البطولة في عام 2007م وهذا الدعم كان له الأثر الكبير في استمرار إقامة البطولة ونجاح تنظيمها حتى غدت إحدى البطولات الهامة التي تقام في المنطقة.

ويأتي هذا الدعم من شركة بابكو ضمن خططها المستمرة لتشجيع الفعاليات الشبابية وخاصة أن هذه البطولة تحمل اسم قائد المسيرة المباركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظة الله ورعاه.

وبهذه المناسبة تقدم رئيس وأعضاء الاتحاد البحريني للجولف بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عبدالرحمن جواهري الرئيس التنفيذي بشركة بابكو على استمرار دعم الشركة لأنشطة الاتحاد خلال السنوات الماضية ومساهمتهم في دعم بطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف هذا الدعم الذي كان له دور في نجاح البطولة تنظيميا وإداريا.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن جواهري الرئيس التنفيذي حرص شركة بابكو على المساهمة في دعم الاتحادات الرياضية التي تنظم البطولات العالمية على أرض مملكة البحرين، معربًا عن فخره واعتزازه بمساهمة الشركة في دعم بطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية الثالثة عشرة للجولف والتي غدت منصة مهمة للاعبي الجولف في مختلف دول العالم وتحمل اسم الرياضي الأول في البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.