اعتماد الأجهزة الفنية والإدارية لمنتخبات الطائرة

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد الاتحاد البحريني للكرة الطائرة الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأول والشباب للاستحقاقات الخارجية القادمة. وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات صلاح جناحي إن الاتحاد اعتمد المدرب البرازيلي «راميريز» مدربا للمنتخب الأول، فيما سيكون المدرب الوطني حسن علي مساعدا للمدرب، والمدرب الوطني محمد سلمان محللا فنيا، ومحمد الحايكي إداريا للمنتخب. كما أوضح بأن المدرب البرازيلي «راميريز» سيكون مدربا لمنتخب الشباب، وحسن علي مساعدا له، فيما سيكون عبدالله المحروس إداريا للمنتخب. وأما بخصوص منتخب الناشئين فإن محمد سلمان سيكون مساعدا للمدرب، فيما سيتم تعيين مدرب المنتخب لاحقا. وأضاف جناحي بأن لجنة المنتخبات عقدت اجتماعا رسميا مع الأجهزة الفنية والإدارية لبحث خطة العمل القادمة والترتيب للمشاركات الخارجية ورسم خارطة الطريق القادمة والاستراتيجية والمبادئ الأساسية لعمل الجهازين الفني والإداري بما يتواكب مع رؤية الاتحاد وأهدافه خلال المرحلة القادمة.

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