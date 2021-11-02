الرياض - محمد عبدالله - أكدت مصادر بدء آلية توطين قطاع التشغيل في 6 جهات حكومية.

وقالت المصادر لـ«العربية»، إن الموافقة صدرت على بدء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتشكيل فرق عمل؛ لتنمية المحتوى المحلي في تلك الجهات، وتعمل على تطبيق اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة بالإضافة إلى معالجة شكاوى القطاع الخاص بجانب توفير البيانات ورفع التقارير الدورية المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي السعودي.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بندر بن إبراهيم الخريف، أن ملف المحتوى المحلي يشكل أجندة وطنية تسهم جميع الشرائح الاقتصادية في تنميته.

وتابع: يظهر هذا الاهتمام جليًا في عدد من الإصلاحات والأوامر الملكية السامية التي صدرت في الأعوام الماضية بهدف تمكين المحتوى المحلي وزيادة نسبة حضوره في الاقتصاد الوطني، التي تُوِّجت بهذه الموافقة السامية؛ لتكون عاملًا مهمًا في تمكين الهيئة من متابعة وتطبيق متطلبات وآليات المحتوى المحلي.

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