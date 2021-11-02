«التعليم» تستعرض قرارات محور التعليم في قمة العشرين بإيطاليا

الرياض - محمد عبدالله - استعرضت وزارة التعليم، أهم وأبرز القرارات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها بمحور التعليم في قمة قادة العشرين في إيطاليا.

وشاركت التعليم، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف، أوضحت عبرها قرارات محور التعليم بقمة العشرين.

وأوضحت وزارة التعليم، أن محور التعليم في قمة قادة العشرين لعام 2021 التي عقدت بإيطاليا، تطرقت إلى ما يلي:

- الالتزام بتوفير تعليم ذي كفاءة وجودة للجميع، بما في ذلك الفئات التي لها الأولوية في الرعاية والاهتمام.

- التعليم أداة ضرورية للتعافي الاقتصادي الشامل والمستدام.

- مضاعفة الجهود لجعل أنظمة التعليم أكثر شمولية ومرونة وتجددًا.

- رفع مستوى التنسيق بين التعليم والتوظيف والأنظمة الاجتماعية.

- تحسين الانتقال من التعليم إلى التوظيف عالي الجودة، من خلال مفهوم التعلم مدى الحياة.

- تزويد الأجيال الشابة بالمهارات وطرق التفكير الضرورية لمواجهة التحديات العالمية.

- الالتزام بتعزيز التعاون وتبني إجراءات عملية لتمكين الوصول إلى التنمية المستدامة.

وشكلت سنة الرئاسة السعودية لقمة العشرين منعطفا مهما في مسيرة التعليم العالمي؛ حيث أدرجت المملكة العربية السعودية مجموعة التعليم ضمن مجموعات عمل هذا العام.

وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي تدرج فيها مجموعة التعليم في قمم دول العشرين، إذ تم إدراجه في سنة الرئاسة الأرجنتينية عام 2018م، فإن الوضع في قمة الرياض مختلف كليًّا عطفًا على ما تم تحقيقه في هذه القمة.

ففي قمة الأرجنتين لم يأخذ هذا الملف حقه كاملًا من النقاش والمداولة والمخرجات؛ حيث كان التناول بشكل عام وحول موضوعات مختلفة مثل التعليم وعلاقته بالاقتصاد دون التركيز على أولويات محددة.

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