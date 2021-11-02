«المحتوى المحلي» تستعرض أبرز أهداف قرار تشكيل فرق عمل تابعة لها

الرياض - محمد عبدالله - استعرضت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أبرز أهداف قرار تشكيل فرق عمل تابعة لها في جميع الجهات الحكومية، كما حددت كذلك المسؤوليات المنوطة بها.

وشاركت الهيئة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف، أوضحت من خلالها، الهدف من تشكيل فرق لتنمية المحتوى المحلي في الجهات الحكومية.

وصدرت اليوم الثلاثاء، الموافقة السامية على طلب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي في جميع الجهات الحكومية التي تُموَّل ميزانيتها من الميزانية العامة للدولة، لتتولى القيام بكل المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي.

وأوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أنه إنفاذًا للأمر السامي الكريم الذي صدر لتشكيل فرق لتنمية المحتوى المحلي في الجهات الحكومية بهدف التعاون مع الهيئة بقيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي.

وتابعت الهيئة؛ بحيث يرتبط الفريق برئيس الجهة ويضم في عضويته على الأقل ممثلًا من الإدارة المعنية للمشتريات، وكذلك المشاريع.

وأشارت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى أن قرار تشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي في كل الجهات الحكومية يهدف إلى:

- التعاون وتفعيل دور الشراكة بين الجهيئة والجهات الحكومية المختلفة.

- تمثيل توجهات الهيئة وأهدافها داخل الجهات الحكومية.

- تمكين الجهات الحكومية من تطبيق آليات ومتطلبات المحتوى المحلي.

- تنمية المحتوى المحلي الذي يُعد ركنًا أساسيًا في عملية التنويع الاقتصادي

- ضمان التزام الجهات الحكومية بجميع آليات تفضيل المحتوى المحلي الواردة بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق العالمية في الأعمال والمشتريات الحكومية.

وحددت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، المسؤوليات التي تقع على الفرق التابعة للهيئة التي سيتم تشكيلها بالجهات الحكومية، مشيرة إلى أن هذه الفرق منوطة بالمسؤوليات التالية:

- التعاون والتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

- توفير البيانات والتقارير التي تحتاج إليها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من الجهة الحكومية أو من الجهات التي تشرف عليها.

- رفع تقارير دورية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية فيما يتصل بتنمية المحتوى المحلي وفقًا للنماذج والمتطلبات والمدد التي تضغعها الهيئة.

وتضمنت الموافقة السامية توجيه الجهات الحكومية التي تباشر أعمال وإجراءات طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد بتشكيل فرق لتنمية المحتوى المحلي، للقيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، ويرتبط الفريق برئيس الجهة الحكومية.

ونصت الموافقة على أن هذه الفرق ستعمل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة لتحقيق الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي، واتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، ومعالجة شكاوى القطاع الخاص، وتقديم الرأي الفني عند فحص العروض، إضافة إلى توفير البيانات والتقارير التي تحتاجها الهيئة، ورفع التقارير الدورية المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي وغيرها من المهام المتعلقة بالمحتوى المحلي.

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