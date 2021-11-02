المشاجرات الجماعية.. محامِ يحدد العقوبات ويفسر عدم خشية المتهمين لكاميرات المراقبة

الرياض - محمد عبدالله - قال المحامي الدكتور ماجد الموزان، إن عدم خشية المتهمين بجرائم الاعتداء لوجود كاميرات المراقبة، يعود إلى تعاطي المخدرات.

وأضاف الموزان، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن القضاء يشدد العقوبة على المشاجرات الجماعية؛ حيث لا يوجد مبرر لهذه الأفعال المشينة.

وحول العقوبات المقررة على هؤلاء المتهمين، قال الموزان: إنَّ العقوبات تكون حسب إصابة المجني عليه فلو تجاوزت الإصابة أكثر من 21 يومًا (علاجًا) تكون الجريمة موجبة للتوقيف وحتى لو قلت عن تلك المدة، لا تفرج النيابة العامة عنهم وقد تحيلهم إلى المحكمة «موقوفين».

وأكمل، أن المشاجرات الجماعية يتم التشديد بشأنها من ناحية العقوبة وتحرص النيابة العامة على عدم الإفراج عن المتهمين فيها؛ حرصا على عدم إثارة الفوضى والاستهتار بالمجتمع.

وتابع، أن غالبية هؤلاء من المدمنين، وفق القضايا المعروضة علي؛ لأن ذلك الفعل لا يتجرأ عليه إلا إنسان «ليس في كامل وعيه»، مشيرًا إلى أهمية دور التربية في هذا الشأن.

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