هيئة الأزياء تستضيف أول عرض للساعات النادرة في الرياض بالتعاون مع فيليبس للمزادات

الرياض - محمد عبدالله - تستضيف هيئة الأزياء معرض فيليبس للساعات الفاخرة في أول زيارة له إلى المملكة؛ حيث سيقام بالرياض خلال الفترة من 11 -13 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن جولة عالمية تنفذها شركة فيليبس للمزادات بالتعاون مع باكس آند روسو قبل موعد إقامة المزاد العلني الافتراضي على مقتنيات المعرض بمدينة نيويورك في شهر ديسمبر المقبل.

وسيشاهد عشاق الساعات السعوديون في هذا المعرض بعضاً من أندر الساعات في العالم، وأرقى العلامات تجارية مثل رولكس، وباتيك فيليب، وأوديمار بيغيه، وريتشارد ميل، بعد أن طافت العالم، وتنقّلت بين مجموعة من المدن الكبرى مثل لندن، وجنيف، وهونج كونج حتى وصولها إلى مدينة الرياض.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك أن التعاون مع فيليبس للمزادات واستضافتهم يأتي كجزء من جولتهم العالمية للساعات النادرة، مؤكدًا أنها بداية لاستقطاب العديد من فعاليات الأزياء الفاخرة التي نعلم أن لها سوقاً مميزة في المملكة، وهي جزء من العديد من الفعاليات التي ستقدمها الهيئة لمجتمع الأزياء المحلي والإقليمي والدولي خلال الشهرين المقبلين.

من جانبه، أوضح رئيس قسم الساعات في شركة فيليبس بأمريكا الشمالية والجنوبية بول بطرس، أن الشركة تتشرف بالتعاون مع باكس أند روسو وتفخر بشراكتها مع هيئة الأزياء التابعة لوزارة الثقافة في هذا المعرض الحصري، مشددًا على أن المملكة العربية السعودية منطقة مهمة لهذا المجال المتنامي.

وأفاد بأن المعرض سيحظى بفريق مكون من خبراء مرموقين سيكونون على أهبة الاستعداد لإرشاد عشاق الساعات ومقتنييها، كما سيوفر المعرض فرصة مثيرة لهواة جمع واقتناء الساعات ومقابلة المختصين لدينا، ومشاهدة بعض من أندر الساعات وأكثرها تميزًا في العالم، إلى جانب الحصول على فحص مجاني لساعاتهم الخاصة.

ومن ضمن الساعات التي يقدمها المعرض وتعد من التحف الفنية الباهرة، ساعة إدوارد هورنبي توربيون للجيب التي صممها جورج دانيلز، الذي يعد أب صناعة الساعات المستقلة الحديثة، ومن رولكس ساعة دايتونا بول نيومان جون بلاير سبيشل، ودايتونا ذا دكتور، التي تتميز بقرص نابض, كما يحتوي المعرض على ساعة كالاترافا من باتيك فيليب من البلاتين، إضافة إلى ساعة توربيون إيروداين آر إم 022 ثنائية التوقيت ذات الإصدار المحدود لريتشارد ميل.

وتعد العلامات التجارية الفاخرة مثل أوديمار بيغيه، وآي لانجيه آند زونه، وإف بي جورن بمثابة عملة معترف بها دوليًّا، وهي مؤشر مهم على نمو سوق صناعة الساعات، خاصة مع زيادة الطلب على المقتنيات عالية الجودة مؤخرًا؛ حيث يُمثّل وجودها في المملكة عبر معرض فيليبس جانبًا من تنامي نشاط قطاع الأزياء السعودي وعمق ارتباطه بأفخم العلامات التجارية العالمية.

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