التعليم تعلن آلية ومواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، آلية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية.

وتشمل آلية الاختبارات التالي:

الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر.

وتكون عن بعد، بداية من 9 ربيع الثاني 1443هـ ولمدة 3 أيام، واستبدال الاختبارات العلمية بمشاريع أو بحوث او تقارير.

المرحلة الابتدائية:

12 ربيع الثاني 1443 هـ، عن بُعد، على أن يكون بدء الاختبار الساعة 4 عصرًا.

المرحلتان المتوسطة والثانوية.

12 ربيع الثاني 1443 هـ، ويكون:

حضوريا للمحصنين فوق 12 عامًا.

وتتم الاختبارات عن بُعد لغير المحصنين لأسباب صحية، والأقل من 12 عامًا، والذين لم يستكملوا الجرعتين مع حسم درجة الموظبة.

وشددت وزارة التعليم على التعليمات التالية:

الالتزام بالإجراءات الصحية المعتمدة من وقاية ووزارة الصحة.

الاستفادة من كل الفصول والمرافق الدراسية.

تقسيم الطلبة لمجموعات في اليوم الواحد.

إجراء الاختبارات في جلسة واحدة بحيث لا تزيد على مادتين في اليوم الواحد.