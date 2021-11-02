ضبط 16 مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بالصيد دون ترخيص

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 16 مخالفًا لنظام البيئة، 12 مواطنًا و4 مقيمين من الجنسية السورية، لارتكابهم مخالفات صيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية، وعثر بحوزتهم على 27 طيرًا مصيدًا، وبندقيتين هوائيتين، وشباك وأدوات للصيد، وذخائر، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة استخدام الشباك في الصيد غرامة تبلغ 100 ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

ودعا المالكي الجميع للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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