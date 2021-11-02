فيديو يوثق نجاة مواطن بأعجوبة من الاصطدام بشاحنة محملة بالحجارة

الرياض - محمد عبدالله - تدخلت العناية الإلهية لتنقذ مواطنًا من موت محقق؛ ليتفادى الاصطدام بشاحنة محملة بالحجارة على طريق منحدر في منطقة عسير.

وظهر في مقطع مصور، جرى تداوله على منصة «تويتر»، اليوم الثلاثاء، سيارة بيضاء اللون، وهي تسير بظهرها، في طريق ضيق، لتتفادى الاصطدام بشاحنة مسرعة محملة بالحجارة قادمة في الإتجاه المعاكس.

وبدا من المقطع المصور أن الشاحنة قد انقلبت بسبب سرعتها على جانب الطريق المنحدر.

وتزداد نسب الحوادث في الطرق التي تسير بها الشاحنات بنسبة 35% تقريبًا، ينتج عن 15% منها وفيات أو إصابات خطيرة، حسب بيانات شعبة تخطيط النقل والسلامة المرورية بجمعية علوم العمران بالمملكة.