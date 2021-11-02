شخص يعلق في «لوحة إرشادية».. ومدني الرياض ينقذه

الرياض - محمد عبدالله - باشر مدني الرياض بلاغًا عن وجود شخص عالق في لوحة إرشادية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنَّ مدني الرياض باشر بلاغًا عن وجود الشخص العالق بمدينة الرياض، وتم إنقاذه، وهو بصحة جيدة.

يأتي ذلك ضمن مهام الدفاع المدني التي تتضمن حماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ.

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