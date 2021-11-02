على رأسها الحساب المصرفي.. 5 طرق للادخار تفضلها الأسر السعودية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت بيانات حديثة نشرها مجلس شؤون الأسرة، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن أن هناك خمس طرق تفضلها الأسر السعودية بشكل عام لادخار مقتنياتها وأموالها، على رأسها الحساب المصرفي.

وأظهرت الأرقام أن غالبية الأسر السعودية تفضل الادخار عن طريق الحسابات المصرفية، بنسبة بلغت 83% تقريبًا.

ووجد أن 11% من الأسر تفضل الادخار في جمعية مالية مع الأصدقاء والزملاء، فيما تفضل 7% من الأسر الاحتفاظ بالمال لدى أحد أفراد الأسرة.

ويفضل 7% من الأسر السعودية الاحتفاظ بالمال في مكان آمن داخل المنزل، بينما تتفضل القلة القليلة من الأسر، بنسبة لا تتعدى 1%، الاحتفاظ بالمدخرات خارج نطاق الأسرة.

جاء ذلك بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للإدخار الذي يوافق تاريخ الواحد والثلاثين من أكتوبر من كل عام؛ حيث يسعى مجلس شؤون الأسرة إلى التشجيع على هذه الثقافة ونشر الوعي لدى أفراد المجتمع.

ويعد الادخار المالي أحد أساليب الحفاظ على استقرار الأسرة، إذ ربط مجلس شؤون الأسرة بين استقرار وسعادة الأسرة ونجاحها في ضبط الإنفاق المالي، بل وتزداد السعادة مع النجاح في تدريب الأبناء على ثقافة الادخار.

المجلس هو الجهة المعنية بقضايا الأسرة السعودية بكل فئاتها، ويقترح التنظيمات والبرامج التوعوية ويتابع التوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات الدولية، كما يجري الدراسات التي تخدم التنمية الأسرية وتحسين مستوى الخدمات التي تُسهم في استقرارها اجتماعيًّا واقتصاديًّا لتتواءم مع رؤية المملكة المستقبلية2030.