«الجوازات» توضح خطوات إيصال جواز السفر بعد تجديده آليًا

الرياض - محمد عبدالله - بينّت المديرية العامة للجوازات، طريقة وآلية وخطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من خلال منصة أبشر.

وشاركت الجوازات السعودية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف شرحت من خلالها الخطوات.

وشرحت مديرية الجوازات، خطوات وخطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا عبر منصة أبشر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد

- إحضار الجواز القديم وتسليمه لموظف البريد

- التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد

- سداد الرسوم المستحقة للتوصيل.

- وضع الجواز الثديم وإشعاد التجديد في الملف المخصص لذلك وتسليمه لموظف البريد.

- سيتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى عنوانك الوطني عبر البريد السعودي سُبُل.

وحددت المديرية العامة للجوازات، 8 متطلبات واشتراطات أساسية للاستفادة من الخدمة وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- وجود جواز سفر للمواطن المراد تجديد جواز السفر له.

- سداد رسوم تجديد الجواز.

- سداد المخالفات المرورية المسجلة على المواطن المراد تجديد الجواز له إن وجدت.

- وجود بصمة وصورة للمواطن/ المواطنة المراد التجديد له.

- تواجد المواطن المراد التجديد له داخل الأراضي السعودية أثناء طلب التجديد.

- يمكن تجديد جواز السفر لأحد أفراد الأسرة لمـن هـم أقـل مـن 21عامًا فقـط بينما يسـتطيع المسـتخدم تنفيذ الخدمة من خلال حسـابه في منصة أبشر في حال تجاوز عمره 21 عامًا.

- يمكـن تجديـد الجـواز لمـدة 5 سـنوات فقـط فـي حـال كان صاحـب الجـواز فـي عمـر

أقـل مـن 21 عـامًا.

- إذا كان عمـر صاحـب الجـواز 21 سـنة أو أكبـر، يمكـن اختيـار مدة صالحية الجواز لتكون 5 أو 10 سنوات.

وأوضحت منصة أبشر أنه يمكن تجديد جواز السفر السعودي لمن ينطيق عليهم الشروط من المواطنين وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية.

- الدخول على الحساب الشخصي بمنصة أبشر

- اضغط على خدماتي

- انقر على خدمات

- اختار الجوازات

- ثم اختار تجديد جواز السفر السعودي

وشددت منصة أبشر، على أن هذه الخدمة لا تشمل تجديد جوازات السفر المفقودة أو التالفة.

خطوات إصدار أو تجديد الجواز عبر «أبشر»

كما أوضحت الجوازات السعودية، طريقة وآلية إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي، عبر منصة "ابشر"، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- الدخول في خدمة (أبشر).

- اختيار الخدمات الإلكترونية ومن ثم إصدار جواز سفر أو تجديده.

- اختيار اسم المستفيد من الخدمة.

- تظهر بيانات تجديد الجواز ويتم اختيار صلاحية مدة الجواز وكذلك مكان استلام الجواز من إدارات الجوازات أو البريد السعودي والتأشير على الموافقة على الشروط والأحكام.

- تأكيد الطلب تظهر نسخة غير أصلية من الجواز للتأكد من بياناته والتأشير على الشروط والأحكام المتعلقة بتجديد وإصدار الجواز.

- تظهر صفحة تأكيد الطلب وبيانات الجواز الجديد ويتم طباعتها وتسليمها للبريد السعودي أو إدارة الجوازات عند استلام الجواز.

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