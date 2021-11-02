97.5 % التزام المنشآت بلائحة خليط الزيوت النباتية

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها، للتحقق من تطبيق مصانع ومستودعات الزيوت النباتية لائحة خليط الزيوت النباتية المعدة للطعام، عن أن نسبة التزام المنشآت باللائحة الفنية وصلت إلى 97.5 %.

مصنع ومستودع

أوضحت الهيئة أن مفتشيها زاروا أخيرًا نحو 435 مصنعا ومستودعا للزيوت النباتية في جميع مدن ومناطق المملكة، رصدوا خلالها 11 منشأة مخالفة، بينما بلغ عدد المنتجات التي فُحِصت 917 منتجًا، منها 34 منتجا مخالفا، جرى ضبطها.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز المخالفات المرصودة شملت عدم كتابة عبارة «خليط زيوت نباتية» قبل اسم المنتج، ووجود ادعاءات مضللة، بالإضافة إلى عدم ذكر النسب في المكونات لزيوت الخليط.

مادة غذائية

تلزم الهيئة مصانع ومستودعات الزيوت النباتية باللائحة الفنية الخليجية «GSO 9» (بطاقة المواد الغذائية المعبأة)، واللائحة الفنية الخليجية «GSO 1754-4» (خليط الزيوت النباتية المعد للطعام)، وعدم وصف أو عرض المنتج ببطاقة أو بيانات إيضاحية توحي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بأنها مادة غذائية أخرى.

كما يجري التحقق من أن اسم المنتج يوضح طبيعة المادة الغذائية الحقيقية (خليط زيوت نباتية معدة للطعام)، مع ضرورة ذكر اسم ونسبة كل زيت في الخليط، مرتبة بشكل تنازلي حسب نسبة كل منها، وذلك في المكونات.

لوائح فنية

تنفذ الغذاء والدواء حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة. كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.