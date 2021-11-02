15 جهة حكومية تبحث معوقات مشروع مسار

عقدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في مركز الإدارة الشاملة، أمس، ورشة عمل، للاطلاع على أبرز الحلول والتسهيلات التي تحتاجها الشركة المنفذة لمشروع مسار، وبحث سبل التعاون مع أكثر من 15 جهة حكومية، لإيجاد حلول تضمن تنفيذ المشروع في الوقت المحدد، واستيفاء متطلبات التشغيل وفقا لما هو مخطط له.

وخرجت الورشة بعدة توصيات، أهمها مواءمة المشروع مع توجهات الهيئة الملكية وبرامجها الإستراتيجية، والعمل على تصميم نموذج تشغيلي لإدارة المرافق، والاستماع لمتطلبات الجهات الحكومية، ومواءمة دراسات المشروع مع ما لدى برنامج ضيوف الرحمن من دراسات، حيث ضمت الورشة، إلى جانب الهيئة الملكية، شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المطور لمشروع مسار، وما يزيد عن سبعين مشاركًا من قطاعات مختلفة.