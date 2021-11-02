وخرجت الورشة بعدة توصيات، أهمها مواءمة المشروع مع توجهات الهيئة الملكية وبرامجها الإستراتيجية، والعمل على تصميم نموذج تشغيلي لإدارة المرافق، والاستماع لمتطلبات الجهات الحكومية، ومواءمة دراسات المشروع مع ما لدى برنامج ضيوف الرحمن من دراسات، حيث ضمت الورشة، إلى جانب الهيئة الملكية، شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المطور لمشروع مسار، وما يزيد عن سبعين مشاركًا من قطاعات مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 جهة حكومية تبحث معوقات مشروع مسار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.