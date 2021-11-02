9 درجات على السودة وطقس بارد شمالا

أوضح رئيس لجنة تسميات السعودية ، الدكتور عبدالله المسند أن درجة الحرارة في نوفمبر الجاري في الرياض، ستكون متوسطة، درجة الحرارة العظمى «ظهرا» تتراوح بين 31-24 درجة مئوية، ونادرا ما تنخفض إلى أقل من 18 درجة مئوية، أو تتجاوز 34 درجة مئوية. في حين يتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى «قبيل الفجر» بين 13-19 درجة مئوية، ونادرا ما تنخفض عن 9 درجات مئوية، أو تتجاوز 22 درجة مئوية، فيما بلغت درجة الحرارة الصغرى على جبال السودة بعسير 9 درجات مئوية.

ويتوقع المسند انخفاضا جديدا ومحسوسا يطرأ على المناطق الشمالية يبدأ من اليوم، وفي حائل والكويت من غد، في حين تصل الكتلة المعتدلة إلى القصيم والرياض، والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة يوم الجمعة، وتكمل مسارها إلى الجنوب مطلع الأسبوع المقبل.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد سماء صحوا إلى غائمة جزئيا، على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما تكون السماء غائمة جزئيا على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، قد تتخللها سحب رعدية، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر، على أجزاء من سواحل البحر الأحمر خاصة الجنوبية منها.