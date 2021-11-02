مطالبات بالاختبارات عن بُعد لطلاب المتوسطة والثانوية

بينما سيؤدي طلاب وطالبات التعليم الحكومي والأهلي في المرحلتين المتوسطة والثانوية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول مطلع الأسبوع بعد المقبل، الموافق 9/4/1443، طالبوا وأولياء أمورهم بأن تكون الاختبارات عن بُعد أسوة بطلاب المرحلة الابتدائية الذين استمر تعليمهم عن بُعد طيلة الفصل الدراسي الجاري «الأول»، وذلك لضمان عدم تكدسهم في قاعات الامتحان، ولتجنب ملامستهم الأوراق وانتقال العدوى.

انتظار

لم تصدر وزارة التعليم قرارها بعد فيما إذا كانت الاختبارات حضوريا أو عن بُعد، وسط ترقب في الميدان التعليمي، وانتظار لقرار رسمي يصدر بهذا الشأن، للبدء في التهيئة والاستعداد داخل المدارس، وتوزيع لجان الامتحانات التي تتطلب وقتا وجهدا مضاعفا من إدارات المدارس وأطقمها في إعداد نماذج أسئلة متعددة، وطباعتها وتوزيعها حسب اللجان، وتجهيز غرف كنترول ومراقبة، وتصحيح وتدقيق وإخراج النتائج، وعمل طويل لأسبوعين، يمكن أن يختصر كثيرا، وبضغطة زر، فيما لو كانت الاختبارات عن بُعد.

استباق

استبقت بعض المدارس القرار بتكليف أطقمها التعليمية بتصميم اختبارات حضورية، وتحويلها إلى إلكترونية فيما لو صدر قرار الاختبارات عن بُعد، وذلك لضمان توافر أسئلة بديلة يؤديها الطلاب والطلاب، خاصة أنه لم يتبق سوى وقت قصير، لا يتجاوز الـ12 يوما، على موعد الاختبارات، المحدد سلفا ضمن التقويم الدراسي.

تفعيل المنصة

تفاوتت الآراء حول جدوى الاختبارات عن بُعد، فالبعض يطالب بها كون الوباء ما زال منتشرا في دول العالم، وقد تسهم الأجواء الشتوية في انتشاره مرة أخرى، على الرغم من انحساره محليا، وكذلك أهمية تفعيل منصة «مدرستي»، والاستمرار في التعليم الإلكتروني، الذي نجحت فيه وزارة التعليم ومعلموها خلال السنتين الماضيتين اللتين أعقبتا جائحة «كورونا». بينما يرى آخرون أنه ما دام الطلاب والطالبات انتظموا في مدارسهم حضوريا منذ بداية العام، فيفترض أن تكون الاختبارات حضورية، لقياس مستويات الطلاب والطالبات بدقة، وتجنّب اعتماد بعضهم على غيرهم في أداء الامتحانات إذا كانت عن بُعد.

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