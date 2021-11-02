الرعي
وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 128 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي 3776 رأسًا من الإبل و3068 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي بعدد من مناطق المملكة وتبلغ عقوبة مخالفة رعي الإبل 500 ريال لكل راس وعقوبة مخالفة رعي الأغنام 200 ريال لكل رأس.
نقل التربة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 65 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم 84 معدة للحفر والتجريف، لنقلهم الرمال وتجريفهم التربة دون تصريح.
بيع الحطب
كما تمكن الأمن البيئي من الإطاحة بـ 33 مخالفًا بحوزتهم 10.745 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية، بالإضافة الى ضبط أدوات تستخدم لتقطيع الأشجار وتفحيمها وتصل عقوبة قطع الأشجار 20 ألف ريال لكل شجرة وعقوبة بيع الحطب المحلي 16 ألف ريال لكل متر مكعب.
الصيد
وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 30 مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بالصيد وضبط 3 بنادق رش من نوع شوزن و9 بنادق هوائية، بالإضافة إلى ذخائر أدوات وشباك صيد وتبلغ عقوبة الصيد باستخدام الشباك غرامة تبلغ 100 ريال وعقوبة الصيد باستخدام بندقية الرش شوزن 100 ريال وعقوبة الصيد دون ترخيص 10 آلاف ريال.
المخالفات
الرعي
128 مخالفًا
3776 رأسًا من الإبل
3068 رأسًا من الأغنام
نقل التربة وتجريفها
65 مخالفًا 84 معدة
بيع الحطب المحلي
33 مخالفًا 10.745 مترًا مكعبًا
الصيد
33 مخالفًا
3 بنادق رش شوزن
9 بنادق هوائية
أدوات وشباك صيد وذخائر
كانت هذه تفاصيل خبر 8 مخالفين لنظام البيئة يوميا في أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.