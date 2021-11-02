التقاعد والإعارة إلكترونيا

دعا تعليم القريات منسوبيه من شاغلي الوظائف التعليمية، الراغبين في التقاعد المبكر أو الإعارة لجهات حكومية تعليمية، أو مؤسسات تعليمية خاصة أو عامة، سرعة الدخول إلكترونياً عبر نظام فارس.

وأكدت الإدارة ضرورة إرفاق جميع المسوغات المطلوبة، وعدم استقبال الطلبات ورقياً خلال المدة المحددة، والتي تبدأ من تاريخ 1443/3/11 إلى 1443/3/25، مضيفة بأن طلبات العدول عن التقاعد المبكر، تقبل قبل اعتماد الطلب في نظام فارس، بحيث يكون ترك العمل لطالبي التقاعد المبكر بتاريخ 1444/1/23.