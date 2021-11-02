التقاعد والإعارة إلكترونيا

وأكدت الإدارة ضرورة إرفاق جميع المسوغات المطلوبة، وعدم استقبال الطلبات ورقياً خلال المدة المحددة، والتي تبدأ من تاريخ 1443/3/11 إلى 1443/3/25، مضيفة بأن طلبات العدول عن التقاعد المبكر، تقبل قبل اعتماد الطلب في نظام فارس، بحيث يكون ترك العمل لطالبي التقاعد المبكر بتاريخ 1444/1/23.
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