نسرين عبدالسلام.. مدرب معتمد في الهايفيلد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت الكاتبة في الصحيفة الدكتورة نسرين عبدالسلام كمدرب معتمد في الهايفيلد لـ30 برنامجا، تشمل سلامة الغذاء ونظام HACCP وإدارة مسببات الحساسية الغذائية والتعزيز الإيجابي لثقافة سلامة الغذاء والتغذية والصحة. والهايفيلد تعتبر المزود الرائد في المملكة المتحدة والشرق الأوسط لمؤهلات الامتثال والتدريب المهني.



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