تزويج 100 شاب وفتاة من أبناء «إنسان»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان»، بالزواج الجماعي لـ100 شاب وفتاة من أبناء وبنات الجمعية تحت شعار «فرحة عريس».

وأكد مدير الجمعية المهندس محمد الياسين أن هذه المناسبة تأتي انطلاقا من اهتمام الجمعية في مشاركة أبنائها فرحة العمر وإدخال البهجة والسعادة عليهم، حيث حرصت إنسان منذ 10 سنوات على إقامة حفلات الزواج الجماعي.

وكشف أن إجمالي ما أنفقته الجمعية على حفلات الزواج منذ انطلاق البرنامج 26 مليون ريال، استفاد منها 2000 ابن وابنة.