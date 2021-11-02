شكرا لقرائتكم خبر تزويج 100 شاب وفتاة من أبناء «إنسان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مدير الجمعية المهندس محمد الياسين أن هذه المناسبة تأتي انطلاقا من اهتمام الجمعية في مشاركة أبنائها فرحة العمر وإدخال البهجة والسعادة عليهم، حيث حرصت إنسان منذ 10 سنوات على إقامة حفلات الزواج الجماعي.
وكشف أن إجمالي ما أنفقته الجمعية على حفلات الزواج منذ انطلاق البرنامج 26 مليون ريال، استفاد منها 2000 ابن وابنة.
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