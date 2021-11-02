شكرا لقرائتكم خبر «هيئة الإعلام» تبحث تطوير قطاع السينما مع كبريات الشركات العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إسراء عسيري، بكل من نائب الرئيس للتوزيع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لاستديو «Warner Bros» توبي تينانت، أحد أكبر استديوهات هوليوود العالمية، والرئيس الإقليمي لدى «ماجد الفطيم للترفيه» بالشرق الأوسط محمد الهاشمي.

وبحث اللقاء مجالات التعاون لتطوير السينما السعودية، ومجال توزيع الأفلام، وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع في ضوء ما تشهده من نمو هائل منذ إطلاقها، والإقبال الكبير من موزعي الأفلام لتقديم الأفلام، حيث تم فسح أكثر من 1000 فيلم سينمائي في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكد المجتمعون، أن قطاع السينما في المملكة مقبل على نهضة نوعية تجذب المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة مع ما تقدمه الهيئة من إجراءات تسهم في تسهيل وتسريع عمليتي الترخيص والتصنيف.

يذكر أن عدد دور السينما في المملكة وصل إلى 45 دارا، تضم 418 شاشة، و41934 مقعدا.