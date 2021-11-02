«هيئة الإعلام» تبحث تطوير قطاع السينما مع كبريات الشركات العالمية

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وبحث اللقاء مجالات التعاون لتطوير السينما السعودية، ومجال توزيع الأفلام، وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع في ضوء ما تشهده من نمو هائل منذ إطلاقها، والإقبال الكبير من موزعي الأفلام لتقديم الأفلام، حيث تم فسح أكثر من 1000 فيلم سينمائي في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد المجتمعون، أن قطاع السينما في المملكة مقبل على نهضة نوعية تجذب المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة مع ما تقدمه الهيئة من إجراءات تسهم في تسهيل وتسريع عمليتي الترخيص والتصنيف.
يذكر أن عدد دور السينما في المملكة وصل إلى 45 دارا، تضم 418 شاشة، و41934 مقعدا.
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