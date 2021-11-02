تسجيل 45 إصابة بكورونا وشفاء 48 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 48 حالة للشفاء. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548711 حالة، فيما سجلت حالتا وفاة. ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس. ‏ ‏ إجمالي الحالات 548,711 حالات التعافي 537,653 الحالات الحرجة 59 8798 الوفيات

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