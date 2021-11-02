تدشين «معهد العلا للغات» لتطوير مهارات الكوادر البشرية في التواصل مع السياح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تهدف إلى تطوير المهارات لأهالي وسكان المحافظة عبر عدد من اللغات، وتسهم في تحقيق رؤية العلا، في تطوير الكوادر البشرية وما يدعم التنمية الاقتصادية، في سبيل الوصول إلى أن تصبح العلا وجهة سياحية عالمية، دشنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا «معهد العلا للغات».

ويعد «معهد العلا للغات» جزءا رئيسا ضمن البرامج التي تقدمها الهيئة لأهالي العلا، وضمن استراتيجية التنمية الشاملة.

وسيقدم المعهد دوراته للغات: الإنجليزية، والفرنسية، ولغة الماندرين «الصينية»، إضافة إلى اللغة النبطية، وهي اللغة التي تحدث بها سكان المكان في القرون الأولى لاستيطانهم في شمال غرب شبه الجزيرة العربية، وتعكسها النقوش العديدة التي تزدان بها معظم المواقع التاريخية.

تعزيز التواصل الثقافي

ويعكس تنوع اللغات المقدمة في المعهد، اتجاه الهيئة للترحيب بالسياح من معظم دول العالم، وتمكين الدارسين والدارسات من المهارات اللغوية للتواصل والتفاعل، اللذين من شأنهما الإسهام بشكل فاعل في تطوير العلا، وتعزيز التواصل الثقافي العالمي.

وقال محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن فرحان «إن اللغة هي الجسر الأساسي للتواصل والمعرفة، وستكون اللغات التي يقدمها المعهد ذات حضور، وستتيح رواية قصة العلا بأهم اللغات العالمية».

وأضاف «إن أبناء الوطن في العلا هم الشركاء الأساسيون في سبيل تحقيق رؤيتها، وسيوفر لهم (معهد العلا للغات) فرصة مهمة لتطوير المهارات للحديث والتفاعل مع الزوار والسياح، لصياغة قصة العلا التاريخية بحاضر يكتب فصلا جديدا لأكبر متحف حي في العالم».

ويسعى «معهد العلا للغات»، إلى تقديم دوراته بجودة لكل الراغبين في الالتحاق ببرامجه، كما سيدعم المعهد أحد أهم البرامج، وهو برنامج «العلا للابتعاث»، الذي تشرف عليه الهيئة الملكية، من خلال تأهيل المبتعثين والمبتعثات قبل بدء رحلات ابتعاثهم إلى أهم الجامعات والمعاهد خارج المملكة، فيما سيقدم «معهد العلا للغات»، للمقيمين في العلا وكذلك السياح دورات لتعلم اللغة العربية، كجزء من التواصل الثقافي، الذي سيخلق فرصة واسعة لأن تكون العلا موقعا جوهريا في تعلم العديد من اللغات، التي بدورها ستكون مسهمة رئيسة في التطوير البشري.

موطن الحضارات

وتعد اللغة النبطية، التي ستقدم دورات لتعلمها، إحدى أهم علامات التواصل لأرض الحضارات، والتي ستخلق حالة تواصل تفاعلية مع شواهد المكان التاريخية ومعالم العلا الشهيرة، وهو ما يعد مرحلة ذات أهمية لإعادة تفعيل اللغة التي تحدث بها سكان العلا في القرون الأولى، وستواصل تدعيم حضورها اليوم مع الأجيال الجديدة.

بدوره نوه الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، عمرو المدني أن إنشاء معهد العلا للغات يمثل أولوية رئيسة للهيئة الملكية، وسيتيح صقل المهارات لأبناء وبنات الوطن، وسيخلق لهم عديد الفرص والإمكانات، من خلال عدد من بيوت الخبرة العالمية في تقديم اللغات التي سيتيحها المعهد، مشيرا إلى أن اللغة هي الأساس الذي تبنى عليه الفرص والمشاركة الفاعلة مع الزوار، وهي رحلة مهمة تحمل التطوير للمكان وما يليق بتاريخ العلا للترحيب بالعالم في موطن الحضارات.

الهدف من تنوع اللغات:

