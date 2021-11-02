إلزام القانونيين الأجانب ببرنامج الاعتماد المهني السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أطلقت هيئة المحامين برنامج الاعتماد المهني السـعودي للقانونيين أمس الأول، علمت «مكـة» مـن الهيئـة أن البرنامج يعد الأول من نوعه في التأهيل لممارسـة العمـل القانوني في السـعودية حيث يلزم القانونيين الأجانب بالبرنامج. المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة تفيد بأن البرنامج يسـتهدف جميع حملة الشهادات القانونيـة أوالشـرعية مـن الممارسـين أو الراغبيـن في ممارسـة العمـل في قطـاع المحاماة والاستشـارات القانونية، كما ستكون له انعكاسـات وآثار إيجابية عديدة لتجويد العمل المهني في السعودية ورفع كفاءة ممارسيه. البرنامج سيتم تطويره تباعا ليوفر برامج نوعية متخصصة لتأهيل الممارسين القانونيين في مسـارات قانونية نوعية مختلفة. لآثار الإيجابية لبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين





سيمنح البرنامج في نسخته المقبلة شهادات تأهيل قانوني في مسارات متخصصة كالعمل في الاستشارات التابعة للسوق المالية، والتخصص النوعي في ممارسات القضايا الضريبية



توسع الفرص المتاحة للممارس القانوني للعمل في القطاع الخاص



خفض البطالة بين خريجي القانون والشريعة ومعالجة الفجوة للتأهيل الأكاديمي



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