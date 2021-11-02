شكرا لقرائتكم خبر إطلاق أول جمعية مهنية للآثار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
والجمعية هي واحدة من الجمعيات المهنية التي تأسست تحت مظلة استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها الأمير بدر بن فرحان أخيرا، والتي تستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة، وتشمل تكوين ست عشرة جمعية مهنية في ثلاثة عشر قطاعا ثقافيا.
وشملت قائمة مؤسسي الجمعية، إضافة لأعضاء مجلس الإدارة، كلا من الدكتور فيصل الشريف، والدكتور وائل الحلبي، والدكتور إبراهيم السلمي، ومحمد المغذوي، ومحمد آل هتيلة، وخالد الفريدة، ومهدي القرشي، والدكتور محمد الحازمي، وعبدالرحمن التويجري.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعد الراشد أن الجمعية الجديدة تهدف إلى تنمية الوعي بقطاع الآثار، والإسهام في تطوير قواعد الممارسة المحترفة فيه، والارتقاء بمستقبل العاملين فيه من خلال التدريب وتعزيز شبكات التواصل بين الممارسين، وتقدير المواهب ودعمها.
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