إطلاق أول جمعية مهنية للآثار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المهندس أحمد الراجحي على تأسيس أول جمعية مهنية للآثار، وتشكّل مجلس إدارتها برئاسة الدكتور سعد الراشد، وعضوية كل من الدكتور سعيد السعيد نائبا للرئيس، وعبدالعزيز العمري مشرفا ماليا، والدكتور علي الغبان، ومحمد النجم، والدكتور فهد الحسين، وحسين الخليفة.

والجمعية هي واحدة من الجمعيات المهنية التي تأسست تحت مظلة استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها الأمير بدر بن فرحان أخيرا، والتي تستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة، وتشمل تكوين ست عشرة جمعية مهنية في ثلاثة عشر قطاعا ثقافيا.

وشملت قائمة مؤسسي الجمعية، إضافة لأعضاء مجلس الإدارة، كلا من الدكتور فيصل الشريف، والدكتور وائل الحلبي، والدكتور إبراهيم السلمي، ومحمد المغذوي، ومحمد آل هتيلة، وخالد الفريدة، ومهدي القرشي، والدكتور محمد الحازمي، وعبدالرحمن التويجري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعد الراشد أن الجمعية الجديدة تهدف إلى تنمية الوعي بقطاع الآثار، والإسهام في تطوير قواعد الممارسة المحترفة فيه، والارتقاء بمستقبل العاملين فيه من خلال التدريب وتعزيز شبكات التواصل بين الممارسين، وتقدير المواهب ودعمها.