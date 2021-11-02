شكرا لقرائتكم خبر تدريب مزارعي القطيف على فحص وعلاج النخل المصاب بالسوسة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلا ببرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمحافظة القطيف أمس دورة تدريبية لعدد من المزارعين لتعريفهم بالطرق السليمة لفحص وعلاج النخيل المصاب بحشرة سوسة النخيل الحمراء وكيفية الكشف عن بؤر الإصابة.

وأوضح مدير الفرع المهندس عامر المطيري أن الدورة تأتي ضمن خطة الوزارة في تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحمل الوزارة التكاليف اللازمة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمشاركة أصحاب مزارع النخيل وفق الآلية المحددة والمعتمدة والتي من ضمنها تدريب العمالة الزراعية والمزارعين على بروتوكولات المكافحة وفق رؤية المملكة 2030م.

وأكد أهمية الفحص المبكر للنخيل وطريقة علاج النخيل المصاب حسب استراتيجية الوزارة وضرورة التعاون بين المزارعين والوزارة للوصول للهدف المنشود وتتضافر الجهود للقضاء على هذه الحشرة.

من جهته أكد مسؤول برنامج مكافحة سوسة النخيل بمحافظة القطيف المهندس بدر الصقر أهمية هذه الدورات أو اللقاءات.

الدورة شملت:

