تدريب مزارعي القطيف على فحص وعلاج النخل المصاب بالسوسة الحمراء

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وأوضح مدير الفرع المهندس عامر المطيري أن الدورة تأتي ضمن خطة الوزارة في تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحمل الوزارة التكاليف اللازمة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمشاركة أصحاب مزارع النخيل وفق الآلية المحددة والمعتمدة والتي من ضمنها تدريب العمالة الزراعية والمزارعين على بروتوكولات المكافحة وفق رؤية المملكة 2030م.
وأكد أهمية الفحص المبكر للنخيل وطريقة علاج النخيل المصاب حسب استراتيجية الوزارة وضرورة التعاون بين المزارعين والوزارة للوصول للهدف المنشود وتتضافر الجهود للقضاء على هذه الحشرة.
من جهته أكد مسؤول برنامج مكافحة سوسة النخيل بمحافظة القطيف المهندس بدر الصقر أهمية هذه الدورات أو اللقاءات.
الدورة شملت:
- التعريف بطرق الكشف الدوري الشامل كل 45 يوما.
- التعرف على أعراض الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء.
- الأماكن التي تشكل بؤر الإصابة
- الخدمة الزراعية للنخيل ودورها في التقليل من الإصابة.
- استراتيجية الوزارة لعلاج النخيل المصاب طرق.
- العلاج بالتبخير بالفو ستوكسين.
- آلية وبرتوكول تحمل الوزارة التكاليف اللازمة للمكافحة بمشاركة أصحاب مزارع النخيل.
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