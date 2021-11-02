تحل مشكلة تخزن ملايين الكتب.. جامعة الأميرة نورة تنفرد باستخدام نظام الذراع الآلية (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق: سلطت قناة “العربية” في تقرير لها الضوء على التطورات التكنولوجية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. وبحسب التقرير فقد انفردت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن كأول جامعة في الشرق الأوسط والثالثة عالميًا تقوم باستخدام النظام (ASRS) وهو الذراع الآلية لحل مشكلة تخزين ملايين الكتب في المكتبة المركزية، وحجم مساحة التخزين المطلوبة بـ 10 أضعاف. ويعتبر هذا النظام ذو كفاءة تكنولوجية عالية في تقنية التخزين الآلي، ويتكون من مجموعة متنوعة من أنظمة التحكم بالكمبيوتر لتخزين واسترجاع الكتب تلقائيًا من مواقع تخزين محددة.

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