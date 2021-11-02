في 6 جهات حكومية.. بدء آلية توطين قطاع التشغيل وصيانة المهن الهندسية والفنية

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

كشفت مصادر اليوم الثلاثاء عن بدء آلية توطين قطاع التشغيل وصيانة المهن الهندسية والفنية في 6 جهات حكومية.

وأضافت المصادر أن الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ المبادرة تعددت بين وزارات وهيئات أبرزها وزارة الموارد البشرية، وهيئية كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بحسب “العربية”.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن ملف المحتوى المحلي يشكل أجندة وطنية تسهم جميع الشرائح الاقتصادية في تنميته.

واضاف: “يظهر هذا الاهتمام جليًا في عدد من الإصلاحات والأوامر الملكية السامية التي صدرت في الأعوام الماضية بهدف تمكين المحتوى المحلي وزيادة نسبة حضوره في الاقتصاد الوطني، التي تُوِّجت بهذه الموافقة السامية؛ لتكون عاملًا مهمًا في تمكين الهيئة من متابعة وتطبيق متطلبات وآليات المحتوى المحلي”.

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