محمد بن مسعود - الدمام - قال الصربي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فلادان ميلويفيتيش إن فريقه سيسعى لتحقيق النقاط الثلاث عندما يستضيف التعاون قبل فترة التوقف، مشيدًا بحضور جماهير الاتفاق خلال مباراة ضمك والذي وصفه بالمؤثر، متمنيًا مواصلة المؤازرة مساء الخميس في الراكة للظفر بالنقاط الثلاث.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده فلادان إلى جانب المدافع سنوسي للحديث عن استعدادات الاتفاق لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ 11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021 / 22.
وقال فلادان : ”وقت قصير أمامنا من نهاية مباراتنا مع ضمك تمنينا أن نخرج بنتيجة إيجابية في المباراة السابقة والتي انتهت بنتيجة سيئة لنا ولكن قدمنا أداءً جيدًا بشكل قوي”.
وأضاف : ”وعلينا الاستمرار بالعمل بشكل قوي ولاعبو الاتفاق مستعدون لمباراة التعاون”.
ووجّه فلادان رسالته للجماهير قائلاً : ”جمهور الاتفاق كان حضوركم مؤثرًا ومهمًا لنا.. ممتن جدًا لدعمكم للفريق واللاعبين من بداية المباراة إلى نهايتها، وأرجو منكم الاستمرار في هذا الدعم والمؤازرة فهو ضروري للفريق”.
مدرب الاتفاق “فلادان” : ”جمهورنا مؤثر ومؤازرتهم أمام التعاون مهمة .. وهديتنا لهم النقاط الثلاث”
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-02
قال الصربي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فلادان ميلويفيتيش إن فريقه سيسعى لتحقيق النقاط الثلاث عندما يستضيف التعاون قبل فترة التوقف، مشيدًا بحضور جماهير الاتفاق خلال مباراة ضمك والذي وصفه بالمؤثر، متمنيًا مواصلة المؤازرة مساء الخميس في الراكة للظفر بالنقاط الثلاث.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده فلادان إلى جانب المدافع سنوسي للحديث عن استعدادات الاتفاق لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ 11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021 / 22.
وقال فلادان : ”وقت قصير أمامنا من نهاية مباراتنا مع ضمك تمنينا أن نخرج بنتيجة إيجابية في المباراة السابقة والتي انتهت بنتيجة سيئة لنا ولكن قدمنا أداءً جيدًا بشكل قوي”.
وأضاف : ”وعلينا الاستمرار بالعمل بشكل قوي ولاعبو الاتفاق مستعدون لمباراة التعاون”.
ووجّه فلادان رسالته للجماهير قائلاً : ”جمهور الاتفاق كان حضوركم مؤثرًا ومهمًا لنا.. ممتن جدًا لدعمكم للفريق واللاعبين من بداية المباراة إلى نهايتها، وأرجو منكم الاستمرار في هذا الدعم والمؤازرة فهو ضروري للفريق”.
02 نوفمبر 2021 – 27 ربيع الأول 1443
09:33 PM
قال الصربي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فلادان ميلويفيتيش إن فريقه سيسعى لتحقيق النقاط الثلاث عندما يستضيف التعاون قبل فترة التوقف، مشيدًا بحضور جماهير الاتفاق خلال مباراة ضمك والذي وصفه بالمؤثر، متمنيًا مواصلة المؤازرة مساء الخميس في الراكة للظفر بالنقاط الثلاث.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده فلادان إلى جانب المدافع سنوسي للحديث عن استعدادات الاتفاق لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ 11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021 / 22.
وقال فلادان : ”وقت قصير أمامنا من نهاية مباراتنا مع ضمك تمنينا أن نخرج بنتيجة إيجابية في المباراة السابقة والتي انتهت بنتيجة سيئة لنا ولكن قدمنا أداءً جيدًا بشكل قوي”.
وأضاف : ”وعلينا الاستمرار بالعمل بشكل قوي ولاعبو الاتفاق مستعدون لمباراة التعاون”.
ووجّه فلادان رسالته للجماهير قائلاً : ”جمهور الاتفاق كان حضوركم مؤثرًا ومهمًا لنا.. ممتن جدًا لدعمكم للفريق واللاعبين من بداية المباراة إلى نهايتها، وأرجو منكم الاستمرار في هذا الدعم والمؤازرة فهو ضروري للفريق”.
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