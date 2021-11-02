محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 144,359 صوتاً حصل هدف نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري على جائزة أجمل هدف في الجولة العاشرة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير. ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة قال فيها :” بمشاركة (144,359) صوتاً.. هدف سالم الدوسري لاعب الهلال يفوز بأجمل هدف في الجولة العاشرة”. وحصل هدف الدولي السعودي على الغالبية العظمى من الأصوات بمجموع وصل إلى 78،1% من أصوات المشاركين في الاستفتاء متقدماً على هدف عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي بمرمى الهلال، والذي حل ثانياً بـ 18،6% من الأصوات فيما حل هدف المحترف البرازيلي بصفوف الشباب جونيور بمرمى الطائي على المرتبة الثالثة بنسبة 3،3٪ من الأصوات. بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-02 حصل هدف نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري على جائزة أجمل هدف في الجولة العاشرة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير. ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة قال فيها :” بمشاركة (144,359) صوتاً.. هدف سالم الدوسري لاعب الهلال يفوز بأجمل هدف في الجولة العاشرة”. وحصل هدف الدولي السعودي على الغالبية العظمى من الأصوات بمجموع وصل إلى 78،1% من أصوات المشاركين في الاستفتاء متقدماً على هدف عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي بمرمى الهلال، والذي حل ثانياً بـ 18،6% من الأصوات فيما حل هدف المحترف البرازيلي بصفوف الشباب جونيور بمرمى الطائي على المرتبة الثالثة بنسبة 3،3٪ من الأصوات. 02 نوفمبر 2021 – 27 ربيع الأول 1443 08:44 PM بمشاركة 144,359 صوتاً بمشاركة 144,359 صوتاً حصل هدف نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري على جائزة أجمل هدف في الجولة العاشرة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير. ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة قال فيها :” بمشاركة (144,359) صوتاً.. هدف سالم الدوسري لاعب الهلال يفوز بأجمل هدف في الجولة العاشرة”. وحصل هدف الدولي السعودي على الغالبية العظمى من الأصوات بمجموع وصل إلى 78،1% من أصوات المشاركين في الاستفتاء متقدماً على هدف عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي بمرمى الهلال، والذي حل ثانياً بـ 18،6% من الأصوات فيما حل هدف المحترف البرازيلي بصفوف الشباب جونيور بمرمى الطائي على المرتبة الثالثة بنسبة 3،3٪ من الأصوات.

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