استدعت الحكومة اليمنية، اليوم “الثلاثاء”، سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس، للتشاور حول التصريحات المستهجنة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.
وذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان، أن حكومة الجمهورية اليمنية تؤكد أن التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني، تمثل انحرافاً عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية التي أوغلت في الإجرام والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وشددت الوزارة على أن اليمن حكومة وشعباً سيستمر في مواجهة المشروع الإيراني وميليشياته، ولن يكون إلا صمام الأمان للجزيرة العربية والمنطقة عموماً، أمام مشاريع الموت والدمار التي يحملها النظام الإيراني وأدواته.
اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور حول التصريحات المستهجنة لوزير الإعلام
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-02
استدعت الحكومة اليمنية، اليوم “الثلاثاء”، سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس، للتشاور حول التصريحات المستهجنة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.
وذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان، أن حكومة الجمهورية اليمنية تؤكد أن التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني، تمثل انحرافاً عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية التي أوغلت في الإجرام والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وشددت الوزارة على أن اليمن حكومة وشعباً سيستمر في مواجهة المشروع الإيراني وميليشياته، ولن يكون إلا صمام الأمان للجزيرة العربية والمنطقة عموماً، أمام مشاريع الموت والدمار التي يحملها النظام الإيراني وأدواته.
02 نوفمبر 2021 – 27 ربيع الأول 1443
08:31 PM
شدد على الاستمرار في مواجهة المشروع الإيراني وميليشياته
استدعت الحكومة اليمنية، اليوم “الثلاثاء”، سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس، للتشاور حول التصريحات المستهجنة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.
وذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان، أن حكومة الجمهورية اليمنية تؤكد أن التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني، تمثل انحرافاً عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية التي أوغلت في الإجرام والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وشددت الوزارة على أن اليمن حكومة وشعباً سيستمر في مواجهة المشروع الإيراني وميليشياته، ولن يكون إلا صمام الأمان للجزيرة العربية والمنطقة عموماً، أمام مشاريع الموت والدمار التي يحملها النظام الإيراني وأدواته.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور حول التصريحات المستهجنة لوزير الإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.