اخبار الخليج – البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة 2021-11-02T21:54:08.840+03:00 تدين وزارة خارجية مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، مؤكدةً أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداءً سافرًا وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.

وتشيد وزارة الخارجية بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها.

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