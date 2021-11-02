اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية: كوادرنا الطبية ركنٌ أساسي في نجاح المنظومة الصحية وجهودها مُقدَّرة

محمد بن مسعود - الدمام - رفع الدكتور أحمد محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفـظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى كافة منتسبي القطاع الصحي، بمناسبة يوم الطبيب البحريني، والذي يأتي هذا العام في ظل العديد من المكتسبات والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على الصعيد الصحي.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن هذا الاحتفال السنوي، الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء العام الماضي برئاسة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه، يأتي تأكيداً على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة في المملكة بالكوادر الطبية التي تُشكِّل ركناً أساسياً في المنظومة الصحية، وشريكاً مهماً لتحقيق كافة التطلعات والرؤى المستقبلية. مضيفاً بأن هذه المناسبة تأتي هذا العام والمملكة على طريق التعافي من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، وقد حققت ريادةً عالمية في مكافحة هذه الجائحة، بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والرعاية السامية من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتكاتف جهود كافة الأطراف في شراكةٍ متميزة سجّلت نموذجاً يُحتذى به.

وأشاد د. الأنصاري بالجهود والتضحيات التي قدمتها الكوادر الطبية البحرينية وما زالت تقدمها، مُقدراً روح المسئولية والوطنية العالية التي تمتاز بها والتي بانت جليةً في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم بأسره، حيث أثبتت هذه الجائحة مستوى الأداء العالي والكفاءة المتميزة والعطاء اللامحدود للكوادر الطبية في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى، وتمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية ذات النوعية العالية وبصورةٍ مستدامة. مؤكداً على أن المستشفيات الحكومية ستواصل دعمها للكوادر الطبية وكافة الكوادر الصحية بما يمكنها من تقديم أعلى مستوى من الممارسات الصحية، ويعزز دورها المحوري في المنظومة الصحية في المملكة.