شكرا لقرائتكم خبر حفريات تشوه جماليات محطة توقف لحافلات مكة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين لم تمض أيام على إنهاء الأعمال الإنشائية، بإحدى محطات التوقف بمشروع حافلات مكة المكرمة وإبراز هويتها الجديدة، شوهت شركة خدمية جمالية المحطة، بحفر أرضيتها، ومن ثم رقعها بالإسفلت، مما عكس صورة مغايرة عما كانت عليه المحطة قبل أيام، الأمر الذي أثار استياء عدد من المارة، عازين السبب إلى غياب التنسيق المشترك بين الجهات المعنية في تنفيذ مثل هذه المشاريع.

وأشاروا في حديثهم لـ»مكة « إلى أنهم كانوا سعداء بتصميم محطات التوقف الجديدة والتي تعكس صورة جمالية كبيرة للمشروع، ولكنهم تفاجؤوا في الوقت نفسه بعمل الشركة وتشويهها لمنظر هذه المحطة بحفر أرضيتها التي كان يزينها اللون الأحمر، ورقعها بالأسفلت، متسائلين عما إذا كان الأحرى القيام بمثل هذه الأعمال وقت إنشاء المحطة أو قبل ذلك، حتى لا تشرع أي أعمال أخرى، وبالتالي إذا ما انتهى العمل في المحطة بشكل كامل تنتهى معه كل الأعمال المتعلقة بالمشروع.

وأضافوا بأن العاصمة المقدسة تعاني منذ عقود مضت من فقدان التنسيق بين الجهات المختلفة العاملة في تنفيذ المشاريع، الأمر الذي تسبب في العديد من المشاكل، وطالبو بضرورة العمل على التنسيق المسبق قبل القيام بأي مشاريع خدمية أخرى في مكة المكرمة، حتى لا يتم تشويه هذه المشاريع، أو إعادة العمل فيها مرة أخرى.

مشاكل يتسبب فيها غياب التنسيق بحسب مواطنين:

