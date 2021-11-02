شكرا لقرائتكم خبر حفريات تشوه جماليات محطة توقف لحافلات مكة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشاروا في حديثهم لـ»مكة « إلى أنهم كانوا سعداء بتصميم محطات التوقف الجديدة والتي تعكس صورة جمالية كبيرة للمشروع، ولكنهم تفاجؤوا في الوقت نفسه بعمل الشركة وتشويهها لمنظر هذه المحطة بحفر أرضيتها التي كان يزينها اللون الأحمر، ورقعها بالأسفلت، متسائلين عما إذا كان الأحرى القيام بمثل هذه الأعمال وقت إنشاء المحطة أو قبل ذلك، حتى لا تشرع أي أعمال أخرى، وبالتالي إذا ما انتهى العمل في المحطة بشكل كامل تنتهى معه كل الأعمال المتعلقة بالمشروع.
وأضافوا بأن العاصمة المقدسة تعاني منذ عقود مضت من فقدان التنسيق بين الجهات المختلفة العاملة في تنفيذ المشاريع، الأمر الذي تسبب في العديد من المشاكل، وطالبو بضرورة العمل على التنسيق المسبق قبل القيام بأي مشاريع خدمية أخرى في مكة المكرمة، حتى لا يتم تشويه هذه المشاريع، أو إعادة العمل فيها مرة أخرى.
مشاكل يتسبب فيها غياب التنسيق بحسب مواطنين:
- تشويه الشوارع العامة.
- بروز ثقافة ترقيع الطرقات.
- ظهور الحفر والعوائق على الطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر حفريات تشوه جماليات محطة توقف لحافلات مكة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.