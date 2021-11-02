شكرا لقرائتكم خبر 20 برنامجا ومبادرة لتعزيز دور الخدمات بالقسم النسائي بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، التقرير الإحصائي الالكتروني للوكالة المساعدة للقياس والجودة والتميز المؤسسي، والإدارة العامة للتخطيط وإدارة الإحصاء والمعلومات، وذلك بحضور الوكيل المساعد للترجمة والشؤون التقنية عبدالرحمن الصاعدي، ومساعد الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي بوكالة المسجد النبوي مروان حماد، ومدير إدارة الإحصاء والمعلومات سلطان البدراني، وقيادات وكالة المسجد النبوي.

ويهدف هذا التقرير إلى جمع البيانات من جميع إدارات وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن طريق البوابة الداخلية للوكالة، وتتم تغذيتها بشكل الكتروني من قبل الإدارات وتعرض للمسؤول بشكل يومي على مدار 24 ساعة.

كما دشن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، 20 برنامجا ومبادرة ضمن خطة تعزيز الخدمات التي تستهدف زائرات المسجد النبوي، وتطوير الأعمال والخدمات التي تقدمها الكوادر النسائية بالمسجد النبوي.

وشملت البرامج والمبادرات دراسة تطويرية للتعريف بالخدمات في مجال التعاون الميداني، خدمات الاستقبال، تطوير بيئة تقديم الخدمات، توفير الأدلة الاسترشادية، الخدمات الرقمية والذكية وتوفير الأدوات والتجهيزات، وفي جوانب التعاون مع جهات متخصصة، إضافة إلى مجال تنظيم الزيارات وإعداد الدراسات والمقترحات.

وأشاد الدكتور عبدالرحمن السديس بخطة تمكين المرأة بوكالة المسجد النبوي الشريف.

وشكر الجهود العظيمة التي تقدمها الوكالة النسائية بالمسجد النبوي، وحرصهم على نقل الصورة المشرقة لجهود دولتنا المباركة في خدمة المسجد النبوي وزواره، وفق تطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية الرئاسة 2024 المنبثقة من رؤية السعودية 2030 في تقديم أرقى الخدمات لزوار المسجد النبوي الشريف.

البرامج والمبادرات شملت:

