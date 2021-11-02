شكرا لقرائتكم خبر ضبط موقع مخالف لتخزين الحطب المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقة الجوف موقعا مخالفا لنظام البيئة استخدم لتخزين 200 م3 من الحطب المحلي، واتخذت الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق.



كانت هذه تفاصيل خبر ضبط موقع مخالف لتخزين الحطب المحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.