رصد تجاوزات بمحلات أنشطة غذائية بالطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت الجولات الرقابية للبلديات الفرعية بأمانة الطائف في رصد تجاوزات الأنشطة التجارية والغذائية ومخالفتها للاشتراطات الصحية. وضبطت الفرق الرقابية 339 تجاوزا ومخالفة للأنظمة والتعليمات خلال أسبوع، تمثلت في تدني مستوى النظافة وسوء تخزين وحفظ المواد الغذائية وسوء بيئة التحضير واستخدام أدوات تحضير متهالكة وتالفة، وعرض مواد منتهية الصلاحية، وعدم تركيب مصائد الحشرات وعمالة تمارس العمل دون شهادات صحية، كما أغلقت الفرق الرقابية 5 أنشطة تعمل دون تراخيص بلدية مما يستوجب الإغلاق لحين إصدار الرخصة، وبينت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنه يتم تنفيذ ما بين 500-800 جولة رقابية يومية لمحال تجارية ومطاعم ومطابخ وصوالين حلاقة ومغاسل وخلافة، بهدف تعزيز الرقابة وضبط التجاوزات والتعامل الفوري معها، كما تعزز الإدارات الإشرافية برامج الرقابة بجولات متخصصة تستهدف أنشطة تكررت مخالفاتها.



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