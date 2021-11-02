تخصيص 45 فرقة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين 45 فرقة تعمل على مدار الساعة لتعقيم أرجاء المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه، مستخدمين أكثر من 25 ألف لتر يوميا من المعقمات الصديقة للبيئة.

ويصل عدد العاملين في الفرق إلى 600 عامل داخل المسجد الحرام، فيما تم توزيع نحو 500 جهاز آلي حديث لتعقيم الأيادي عالي الجودة بخاصية الاستشعار، وتوفير 50 مضخة لمكافحة الآفات والحشرات، إضافة إلى توفير 150 جهاز سيزر موب، و20 جهاز بايوكير، و11 روبوتا ذكيا، و550 مضخة يدوية لتعقيم الأجواء والأسطح في أرجاء المسجد الحرام، كما تم توزيع 290 ألف كمامة منذ رفع الطاقة الاستيعابية الكاملة للمسجد الحرام.

من جهة ثانية عقد مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، اجتماعا تنسيقيا مع منسوبي وكالة المسجد الحرام لتسريع وتيرة العمل.

وذكر المحيميد جهود ولاة الأمر في الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأنه لا بد على الإدارات إبراز تلك الجهود على أرض الواقع، مع الحرص على التركيز في تنفيذ المهام المنوطة بكل إدارة، والعمل بروح الفريق الواحد، وفق تطلعات قيادتنا الحكيمة ومواكبة لرؤية الرئاسة 2024 المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

وأكد أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حريص كل الحرص على تطوير وتسريع وتيرة العمل، واستخدام التقانة الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وفق تطلعات القيادة.

ماذا وفرت الرئاسة لتعقيم المسجد الحرام؟

500 جهاز آلي حديث لتعقيم الأيادي

50 مضخة لمكافحة الآفات والحشرات

150 جهاز سيزر موب

20 جهاز بايوكير

11 روبوتا ذكيا

550 مضخة يدوية لتعقيم الأجواء والأسطح

توزيع 290 ألف كمامة منذ رفع الطاقة الاستيعابية