النائب العام يوجه بالقبض على أشخاص اعتدوا على موظفي مطعم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمرا بسرعة القبض على أشخاص اعتدوا على موظفي أحد المطاعم. وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي لمحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أشخاص بالاعتداء على موظفي أحد المطاعم، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمرا بسرعة القبض على المذكورين استنادا للمادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة. وأكد المصدر أن النيابة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهم، وستطالب بحقهم بأشد العقوبات النظامية الرادعة.

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