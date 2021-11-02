شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 70 ألف كجم عسل مجهول في مستودع بتاريخية جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت حملة رقابية لبلدية جدة التاريخية بمشاركة الجهات المعنية مستودعا مخالفا يحتوي على 70 ألف كجم من العسل مجهول المصدر، إضافة لـ349 من عبوات الزيوت والمواد التجميلية وأدوات طبية غير صالحة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سامي ملا أن الحملة المشتركة التي نفذتها البلدية أسفرت عن مصادرة 78691 كجم من العسل مجهول المصدر، إضافة إلى 270 كجم من بودرة «الكحل» و105 عبوات متنوعة لـ مواد تستخدم لأغراض طبية، حيث جرى ضبط مكائن بالموقع لتغيير تاريخ الصلاحية إلى جانب أدوات التغليف مضيفا أنه جرى التحفظ على مضبوطات المستودع وإغلاقه فورا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

من جهة ثانية أصدرت أمانة محافظة جدة تقريرا عن مكتب تنسيق المشاريع لأبرز ما تحقق على مستوى التصاريح الصادرة والرقابة البلدية في تنفيذ المشاريع المعتمدة والمخالفات لمرصودة خلال الأعوام من 2019م حتى 2021م، الذي سجل إصدار أكثر من 150 ألف تصريح تنسيقي وتصاريح طوارئ بإجمالي تجاوز الـ6 ملايين و884 ألف متر طولي.

وأظهر التقرير إجمالي الجولات الرقابية على تنفيذ المشاريع خلال الأعوام الثلاثة الماضية مسجلا 135 ألف جولة منها 71,288 جولة خلال العام الجاري 2021م، كما بلغ إجمالي تصاريح التنسيق الصادرة 30,879 تصريحا بمجموع أطوال وصلت نحو 5 ملايين و634 ألف متر، في حين شكلت تصاريح الطوارئ النسبة الأكبر بواقع 118,758 تصريحا بلغت أطوالها أكثر من مليون و250 ألف متر طولي.

وأسفرت الجولات الرقابية لأمانة جدة على المشاريع عن رصد 15,662 مخالفة خلال الأعوام الثلاثة الماضية منها 3824 مخالفة في2021م.

التصاريح الصادرة في تنفيذ المشاريع والمخالفات خلال 3 سنوات:

