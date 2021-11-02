إحباط تهريب 1.7 مليون قرص إمفيتامين داخل حاوية بهارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الجهات الأمنية محاولة تهريب 1.7 مليون قرص إمفيتامين داخل حاوية بهارات عبر ميناء جدة الإسلامي بالتعاون مع نظيرتها في الكويت.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب 1,785,000 قرص إمفيتامين داخل حاوية بهارات وبقوليات عبر ميناء جدة الإسلامي، بالتعاون مع الجهاز النظير بدولة الكويت، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، والقبض على مستقبليها بمحافظة جدة، وهما مواطن ومقيم من الجنسية السورية.

وأكد النجيدي أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى النيابة العامة.