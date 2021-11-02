الدفاع المدني بالرياض ينقذ شخصا عُلق في لوحة إرشادية

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

أنقذ الدفاع المدني في العاصمة الرياض شخصاً علق في إحدى اللوحات الإرشادية.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: ” باشر مدني الرياض بلاغًا عن وجود شخص عالق في إحدى اللوحات الإرشادية بمدينة الرياض، وتم إنقاذه وهو بصحة جيدة ولله الحمد”.

وأبدى عدد من النشطاء دهشتهم من تعليق هذا الشخص في هذا المكان الغريب، مقدمين شكرهم للدفاع المدني لسرعته في إنقاذه.