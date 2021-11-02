مدير “تعليم الجوف” يدشن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2022”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض:

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2022″ على مسرح الإدارة.

وقال المدير العام ” إن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ليس مجرد احتفالية عقل بما أنتج بل هي تنويرٌ إبداعي للفكر والتفكير، حيث يدخل عامه الثاني عشر مصمماً بإرادة الإبداع على احتواء الموهوبين والموهوبات ورعاية عقولهم ومواهبهم، لتنمو على مستوى الوطن بالشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع”.

وأكد الغامدي أهمية دور المدارس بإدارتها ومعلميها في الاكتشاف المبكر للمواهِب ورعايتها وتقديمها وإيصالِها لكل ما يضمن لها تحقيق إبداعِها في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي وغيره من المشاركات والمسابقات التي تُعنى بهذا المجال، لتستكمل فصول الرعاية وتفاصيلها فنحقق جميعا الهدف الأسمى المتمثل في خدمة الوطن”.، شاكراً الزملاء والزميلات في إدارتي الموهوبين والموهوبات ولمديري المدارس والمعلمين والمعلمات على جهودهم مع الطلاب والطالبات الموهوبين، متمنياً بأن تحقق مشاركاتهم نتائج متقدمة على المستوى المحلي والدولي.

من جانبه، قال مدير إدارة الموهوبين فاضل بن غازي المالكي إن هذا المعرض العلمي يأتي نتيجة الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” لترسيخ وتعزيز ثقافة الابتكار والاختراع وخلق منظومة محفزة ترقى بالفكر الإبداعي تحقيقاً لرؤية المملكة وتشجيعاً للموهبة والموهوبين.

وبين أن الطلاب والطالبات المشاركين جميعهم سيشاركون على مستوى الوطن وتم تقييم أفضل الأعمال على مستوى الجوف وهم من حصلوا على الأوسمة الذهبية والفضية والبرونزية، وهم: الوسام الذهبي: عبدالرحمن طلال مغير الطالب من مدرسة الجزيرة الثانوية في سكاكا اسم المشروع : تقليل حوادث المطاردات من خلال جهاز حامي الأرواح عبر الإرسال والاستقبال، عبدالرحمن خالد عبدالرحمن المغرق من مدرسة العمرية الأهلية الثانوية في سكاكا اسم المشروع : تقنيه النانو تكنولوجي بتنقية بروتينات الاثقاب من البكتيريا، سعود عبدالله المرشد من مدرسة الملك سعود الثانوية في دومة الجندل اسم المشروع : الأكياس البيئية

الوسام الفضي :” حاتم شافي ونيس الشمري من مدرسة العمرية الأهلية المتوسطة في سكاكا اسم المشروع : الآثار التربوية والنفسية لجائحة كورونا على طالب التعليم بالجوف مدارس العمرية الأهلية نموذجاً، فيصل مطيع صالح الشمردل من مدرسة العمرية الأهلية المتوسطة اسم المشروع : الشاحن الخلوي المتطور، عبدالله عبدالعزيز الجوير من مدرسة الجوبة المتوسطة في سكاكا اسم المشروع : بوت رياضي لتوليد الطاقة المتجددة النظيفة، أحمد زياد حمدان البيالي من مدرسة أندلس الحضارة الأهلية الثانوية في سكاكا اسم المشروع : عبء الاثبات ومراحل تطوره ومخاطرة”.

الوسام البرونزي : “عبدالمحسن مهجع معجون الرويلي من مدرسة أسبار الأهلية الثانوية في سكاكا اسم المشروع : ربط هاتف قديم بجديد، عبدالله نايف الحمد من مدرسة العمرية الأهلية الثانوية في سكاكا اسم المشروع : التحكم الخارجي في خواص النفط لزياده معدل الإنتاج، مشعل فرحان المشعل من مدرسة الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية في دومة الجندل، اسم المشروع : استخدام مراوح الطاقة لاستخراج المياة، جسار طلال عبدالله الدرعان من مدرسة العمرية الأهلية المتوسطة اسم المشروع : الملعقة الذكية للأطفال”.

كما تم تكريم الطلاب المشاركين في المعرض، وهم: “أحمد زياد حمدان البيالي من مدرسة ثانوية أندلس الحضارة الأهلية في سكاكا، بخيت سلطان الجربوع من مدرسة الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية في دومة الجندل، بندر حمدان الزارع من مدرسة الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية في دومة الجندل، جسار طلال عبد الله الدرعان من مدرسة العمرية الأهلية المتوسطة في سكاكا، حاتم حمد القاعد من مدرسة الملك سعود الثانوية في دومة الجندل، حاتم شافي ونيس الشمري من مدرسة العمرية الأهلية المتوسطة في سكاكا، حبيب بدر صالح العوض من مدرسة الجزيرة الثانوية في سكاكا، خليل بسام خليل العلي من مدرسة العمرية الأهلية المتوسطة في سكاكا، راكان خالد محمد الغريري من مدرسة العمرية الأهلية المتوسطة في سكاكا، ريان فوزي هزاع السبيلة من مدرسة الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية في دومة الجندل.

وشمل المكرمون أيضا زيد محمد زيد الرويلي من مدرسة أسبار الأهلية المتوسطة في سكاكا، سامي عيد الرويلي من مدرسة أندلس الحضارة الأهلية الثانوية في سكاكا، سعود عبد الله المرشد من مدرسة الملك سعود بن عبدالعزيز الثانوية في دومة الجندل، عبدالرحمن صالح عيد البليهد من مدرسة العمرية الأهلية المتوسطة، عبدالمحسن مهجع معجون الرويلي من مدرسة أسبار الأهلية الثانوية في سكاكا، عبدالرحمن خالد عبدالرحمن المغرق من مدرسة العمرية الأهلية الثانوية في سكاكا، عبدالرحمن طلال مغير الطالب من مدرسة الجزيرة الثانوية في سكاكا، عبدالله عبدالعزيز الجوير من مدرسة الجوبة المتوسطة في سكاكا، عبدالله نايف الحمد من مدرسة العمرية الأهلية الثانوية في سكاكا، عواد محمد عبدالرحمن الجارد من مدرسة دار ابن تيمية الأهلية المتوسطة في دومة الجندل، فيصل مطيع صالح الشمردل من مدرسة العمرية الأهلية المتوسطة، ماجد أحمد عبدالله الصالح من مدرسة سماء الإبداع الأهلية الثانوية في سكاكا، مشعل سعود عبدالعزيز الكريع من مدرسة العمرية الأهلية المتوسطة في سكاكا، مشعل فرحان المشعل من مدرسة الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية في دومة الجندل.

وفي السياق ذاته، اعتبرت مديرة إدارة الموهوبات ماجدة بنت رياض الدندني الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بما حققه حالياً تميزاً وإبداعاً فأوجد بيئة علمية تنافسية محفزة لعقل الباحث العلمي وتهيئته للمنافسة في المنظومة العالمية المعرفية القائمة على الابتكار والبحث العلمي لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة وعودة معارض إبداع 2022 بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة كورونا.

وقالت: “بلغت مشاريع الطالبات 37 مشروعاً جسدت روح المنافسة العلمية البحثية حصيلة جهود طالبات والقائمات في مجال رعاية الموهوبات وفق سلسلة برامج وورش ولقاءات هدفت اكسابهن مهارات البحث العلمي والابتكار لصنع عقول إبداعية عملاقة نفخر بمنجزاتهن مستقبلاً”.

وكرمت مشرفة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع نوف النفيعي الطالبات المشاركات في معرض الطالبات، وهن: كنزي سعود الكريع، جياد مشعل الصلهام، مجد أحمد الخالدي، جمان عبدالعزيز الجوير، سميه عادل الراشد، عائشة موسى العلي من مدرسة الثانية المتوسطة بسكاكا، رند عايض العنزي، آلاء محمد صبري الرويلي، أقدار خلف ملوح العنزي، رسيل ساكت حبيب الرويلي من مدرسة الثالثة المتوسطة بسكاكا، مريم محمد الطويرف، ألماس سعد الراشد، جود أحمد عبد الهادي الخالدي من مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا، روند عبدالله سعد الراشد، شوق أحمد محمد الابراهيم، يارا خالد منيف الراشد، ريفال خالد إبراهيم العوض، الروح نواف عايد الحبوب، جنى محمد عقلا الكبيدان، سما فايز هلال الشمردل، سما سلطان الفالح، لطيفة أحمد البليهد من مدرسة التاسعة الثانوية بسكاكا، غادة ركيان شويحط الكويكبي من مدرسة الثالثة الثانوية بسكاكا، آمنة راجي الشراري، أريام محمد الشراري من مدرسة الثانوية الثامنة بسكاكا، رغد نايل عايد العتيبي من مدرسة العاشرة الثانوية بسكاكا، بتول جالس سمير الرويلي، هنادي غشام عشيش الرويلي من مدرسة الثانوية بقارا، أمل إبراهيم صالح السند، غيداء رياض عبد اللطيف الصالح، جمانا لاحم عبد الله اللاحم من مدرسة وارفة العلم الاهلية، نوره إبراهيم عبدالرزاق المفرج، أمل عبد الله الشافي العنزي من مدرسة الأندلس الأهلية، دانه أحمد البلوي من مدرسة القمم الدولية، قمر أكرم خليل العلي، مضاوي بشير الرويلي من مدرسة منهاج الرسالة الأهلية، شهد محمد محمد العماري.