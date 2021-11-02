اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد على العلاقات الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على العلاقات الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي عززت مختلف مسارات التعاون الثنائي، منوهاً سموه بما تحظى به علاقات البلدين الشقيقين من اهتمامٍ ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حفظهما الله.

جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم، جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إطار مشاركته في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، حيث التقى سموه بالدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، وأشاد سموه بالمشاركة الفاعلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر وما شكلته مبادراتها من رؤية طموحة تعزز التقاء المجتمع الدولي حول هدف تحقيق الأمن البيئي للعالم، متمنياً سموه لدولة الإمارات رئيساً وحكومةً وشعباً المزيد من التقدم والازدهار.