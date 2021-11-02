اخبار الخليج – ولي العهد رئيس الوزراء: العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة تزداد رسوخاً وتستند إلى أسس ثابتة من التعاون المشترك

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة تزداد رسوخًا وتستند إلى أسس ثابتة من التعاون المشترك على كافة الأصعدة، منوهًا سموه بأهمية مواصلة البناء على ما تحقق بما يسهم في تحقيق مختلف المصالح المشتركة بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.

جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم سعادة السيد جيمس كليفرلي، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، في إطار مشاركته في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، حيث أشار سموه بأن مملكة البحرين حريصة على مواصلة الجهود الدولية الهادفة لتعزيز الأمن البيئي بالتعاون مع مختلف المنظمات الأممية ذات الشأن إيمانًا منها بأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في مجال المناخ والمحافظة على البيئة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مستجدات القضايا البيئية على الصعيد الدولي.